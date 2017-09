Tunisie: Les municipales auront lieu le 18 ou le 25 mars prochain

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Les représentants de huit partis politique en l'occurrence Machrou Tounes, Al Joumhouri ( parti républicain), El Badil Ettounsi, Afek, et Tounes Awalan, le Parti du travail patriotique démocratique , Al Watan, Al Massar, ont affirmé que l'organisation de ces élections le 17 décembre est « impossible » en l'absence des conditions légales, juridiques, financières, techniques et logistiques.

Aussi bien le président de l'ISIE que ses membres avaient déclaré à maintes reprises que l'instance est fin prête pour ces élections et les autorités concernées par le processus électoral, en l'occurrence les présidences de la République et du gouvernement et l'ARP, soucieuses de respecter la date de la tenue des élections municipales, prévues le 17 décembre 2017.

Ennaceur avait indiqué que l'entretien a porté sur le parachèvement des procédures relatives aux vacances à pourvoir à l'ISIE et de l'examen du Code des collectivités locales et son adoption dans les meilleurs délais.

Dans un entretien téléphonique avec l'Agence TAP, la source qui a requis l'anonymat a précisé que le report des élections sera annoncé lors de cette réunion qui va regrouper les représentants de l'ISIE, des présidences de la République et du gouvernement, de l'ARP et des partis politiques. La réunion devrait permettre, également, d'annoncer un accord préliminaire sur une nouvelle date des élections municipales.

