Tunisie: De l'art partout et pour tous

L'association «Al Badil» présente la 7e édition du Hors-Lits Tunis, les 23 et 24 septembre, à La Marsa, avec une programmation qui vient renforcer la volonté de son initiateur, le chorégraphe tunisien Selim Ben Safia, d'accentuer les échanges entres artistes tunisiens et étrangers et de démocratiser l'accès à la culture, informe un communiqué de presse de l'association.

Depuis son lancement en Tunisie en 2014, le «Hors-Lits Tunis» a connu six éditions qui ont déjà eu lieu sur le Grand-Tunis, Nabeul, Sousse et Le Kef. A ce jour, 24 artistes tunisiens et étrangers ont pu faire voyager les spectateurs dans un quartier en leur proposant à chaque édition, trois actes artistiques de 20 minutes chacun, dans trois espaces privés et/ou non ouverts au public.

L'idée du «Hors-Lits» est de permettre aux artistes d'exercer leur art « là où ils sont»... dans une chambre à coucher, dans une cuisine, dans un garage... juste en sautant de leur Lit. Ainsi, l'artiste est libéré des contraintes liées à la disponibilité des lieux de diffusion et du pouvoir des programmateurs.

Le «Hors-Lits Tunis #7» proposera au public cette fois-ci non pas trois, mais six performances dans six lieux différents : un «big parcours» qui ravira aussi bien les curieux que les amateurs de danse, de musique, de théâtre, de poésie et d'arts visuels.

Pas moins de 15 artistes seront présents les 23 et 24 septembre à La Marsa en provenance de quatre pays à savoir la France, l'Espagne, Canada et la Tunisie et neuf villes seront représentées.

Cette édition spéciale revêt un aspect encore plus international que les précédentes, puisque seront invités les organisateurs des Hors-lits Paris, Lyon, Marseille, Montréal, Aix-en-Provence et Barcelone.

Ces artistes proposeront, pour la plupart, des performances combinées et préparées spécialement pour Tunis.

La jauge étant restreinte, la réservation est obligatoire via le site officiel de l'événement, informent les organisateurs. Une fois la réservation faite, le spectateur recevra une confirmation par mail mentionnant l'heure, la date et le lieu du rendez-vous. Le jour «j», un guide attendra les participants, muni d'une pancarte «Hors-Lits Tunis».