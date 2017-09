Tunisie: Les Cabistes en rouleau compresseur

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Sur le plan purement technique, le staff technique a vu juste en «épousant» la stratégie de jeu appropriée aux qualités de son effectif. Un 4-4-2 souple, contrairement à son prédécesseur qui a adopté alors le 3-5-2 inadéquat à la valeur des joueurs à sa disposition. Samedi dernier, à Menzel Abderrahmane, l'entrejeu était bien étoffé avec deux super milieux défensifs, Hamza Jlassi et Bilel Saïdani, au four et au moulin, n'hésitant pas à apporter leur soutien à Belarbi et aux attaquants Hamdouni et Ounalli.

Deux facteurs essentiels ont, à notre humble avis, contribué à ce renouveau cabiste. Il y a lieu d'abord de noter la stabilité au niveau du staff technique et du comité directeur. On a continué à œuvrer mano a mano pour le bien de l'équipe. L'entraîneur Lassaâd Dridi, connaissant parfaitement l'ambiance au sein du club nordiste, a su insuffler du sang neuf à des joueurs déçus de ne pas avoir pu accéder à la poule du play-off lors de l'exercice écoulé.

