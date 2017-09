Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré à New York - Les grands rendez-vous d'un séjour de 144h

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en début de soirée d'hier 17 septembre 2017, pour prendre part à la 72eAssemblée générale des Nations-Unies.

Le séjour du chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, à New York, s'annonce bien rempli. Débuté le dimanche 17 septembre 2017, il va durer jusqu'au vendredi 22 du même mois.

Le point d'orgue de ce séjour sera la participation du président du Faso à la 72eAssemblée générale des Nations-Unies, qui se tient sous le thème: «Priorité à l'être humain: paix et vie décente pour tous sur une planète préservée».

Le président Kaboré est attendu à l'ouverture du débat général prévue pour demain mardi 19 septembre. Il aura l'occasion solennelle de donner sa lecture du thème et de l'actualité internationale, depuis la tribune des Nations-Unies, dans la matinée du jeudi 21 septembre. Mais avant, Roch Marc Christian Kaboré va prendre part, ce jour-même à la rencontre de haut niveau sur la réforme de l'ONU, à l'initiative du président américain, Donald Trump. Ensuite, il devra rassurer des partenaires éventuels sur la situation socio-politique et économique du Burkina Faso, au cours d'une table ronde organisée par Atlantic Council, un cabinet spécialisé dans les relations internationales, et la chambre de commerce des Etats-Unis.

Dans la même veine, il est prévu un Burkina day (la journée du Burkina Faso 22 septembre) au cours duquel des échanges directs entre hommes d'affaires Burkinabè et leurs collègues américains devront avoir lieu. Le président du Faso est aussi annoncé à la réunion consacrée par les Nations-Unies à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, où il a été désigné pour faire partie du cercle des dirigeants à l'avant-poste de ce combat.

Il devrait répondre présent à d'autres rencontres de haut niveau, notamment celle du G5 Sahel sur le suivi des décisions prises à Bamako le 2 juillet dernier, le sommet pour un pacte mondial pour l'environnement, le Forum mondial des affaires (Bloomberg), la réunion de l'Union africaine sur le Dividende démographique. Le séjour présidentiel sera, par ailleurs, marqué par des audiences avec des chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables de l'ONU, etc.

Le chef de l'Etat est accompagné dans ce séjour new yorkais du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, de sa collègue de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, Laure Zongo, ainsi que du ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du changement climatique, Nestor Bassière. En plus des membres du gouvernement, l'épouse du chef de l'Etat, son Haut représentant, Moumina Chériff Sy et des Conseillers spéciaux sont également du voyage.