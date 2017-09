Afrique: Victoire aux jarrets pour le FUS de Rabat

Le FUS de Rabat a réalisé l'essentiel en battant le CS Sfaxien au Complexe Prince Moulay Al Hassan au titre du match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération Total (1-0). Les locaux ont énormément souffert pour conserver leur avantage et ont failli même concéder le nul en fin de partie.

Match des retrouvailles sur fond de revanche pour les Tunisiens qui avaient été privés du précieux sésame en finale 2010 par l'adversaire du jour et à Sfax de surcroît ! On se souvient, les deux protagonistes s'étaient quittés dos à dos à Rabat (0-0) avant que les Marocains ne créent la surprise en Tunisie (2-3). Les Tunisiens étaient venus pour laver l'affront, avec beaucoup de confiance. Ils l'ont prouvé d'ailleurs le long de la partie face à une équipe marocaine trop brouillonne et extrêmement nerveuse.

Le public venu en grand nombre a eu droit à un début de match musclé de part et d'autre, comme il est de coutume dans les derbies maghrébins. La supériorité morphologique des Tunisiens, notamment en défense, a été un véritable handicap pour le coach fussiste, Hoalid Regragui, qui ne parvenait pas à résoudre une équation qui se compliquait au fur et à mesure que les minutes défilaient. Mais les locaux ont obtenu le pénalty quand Ayoub Skouma a été fauché en pleine surface de réparation. L'arbitre désignait sans hésitation le point de pénalty. Karim Beaarif le transforma avec brio et fit exploser des gradins jusque-là bien silencieux (1-0, 19'). Mais le FUS venait en fait de piétiner la queue du diable, le coach sfaxien, Jose Mota, décréta l'offensive.

Avec succès puisque les locaux ne pouvaient que rarement manœuvrer dans les parages du gardien tunisien Mohamed Hedi Gaaloul. Et come un malheur n'arrive jamais seul, les Rbatis perdaient leur fer de lance, Brahim Bahraoui, blessé. Cette avarie dans le dispositif sera lourde de conséquence car la défense tunisienne se mit à avancer de plusieurs crans, créant un surnombre qui mit fin aux velléités adverses. Et quand l'occasion se présenta à Lamine Diakité de doubler la mise, il échoua tout comme Hicham El Aroui plus tard. Entre temps, les Sfaxiens avaient obtenu un beau cadeau du portier fussiste, Aymane Majid, finalement non exploité.

Les Rbatis étaient de plus en plus repliés derrière pour préserver leur mince acquis, jouant parfois à l'emporte-pièce. On était loin de ce FUS qui excellait dans le jeu court et dans les infiltrations sur les flancs. Le gardien Aymane se racheta en sauvant incroyablement le but de l'égalisation et ce, à sept minutes du coup de sifflet final. C'était la dernière occasion chaude de cette soirée qui augure d'un duel infernal au retour à Sfax, vendredi 22 septembre.