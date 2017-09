Cameroun: Enseignement supérieur - Un pôle d'excellence nommé Institut supérieur des sciences biologiques et appliquées de Yaoundé

Classé pour la 2ème année consécutive, 1er Institut supérieur (classement Ministère de l'Enseignement supérieur du 29 août 2017) de la région du Centre, et successivement 2ème et 3ème national.

La jeune école qui n'a que cinq ans d'existence, impressionne déjà par la qualité de ses enseignements, ainsi que par la redoutable efficacité de ses lauréats sur le marché de l'emploi. Odyssée qui fait de l'ISSBA, école située à Nouvelle route Omnisports à Yaoundé, l'un meilleurs instituts supérieurs de la sous-région Afrique centrale. Intrigué par autant d'éclat en si peu temps, Camer.be y a fait un crochet en cette rentrée académique 2017 - 2018.

Pour un institut universitaire qui n'a que cinq ans, les performances de l'ISSBA, intriguent tout autant qu'ils viennent bousculer, chambouler et bouleverser la hiérarchie établie depuis belle lurette parmi des instituts universitaires bien connus au Cameroun. Avec un taux d'insertion professionnelle de plus de 75% précédé d'un taux de réussite de presque 90% chaque année (89,83% cette année au BTS), le parcours académique à l'ISSBA qui est couronné par l'obtention des BTS, des DSEP et des Licences professionnelles, propose des formations dans des domaines innovants et à forte employabilité comme : Les Industries Alimentaires, la Diététique, la Maintenance Hospitalière, la Kinésithérapie, les Analyses Biologiques, la Logistique, l'Informatique.

Interrogé sur les secrets de cette réussite précoce et vertigineuse dans un environnement éducationnel camerounais où les instituts privés d'enseignement supérieur pullulent comme les bars et les églises au point de se retrouver dans des maisons d'habitation, et où et la qualité des enseignants, et la qualité des enseignements sont toutes sujettes à caution, Armel Polycarpe Belibi le responsable Communication de l'ISSBA met en avant, la rigueur dans la sélection des enseignants. Exigence qui selon lui, aboutit nécessairement à l'excellentissime qualité des enseignements dispensés à l'ISSBA. « Il y a aussi la qualité et la décence de nos infrastructures, de nos différents équipements techniques, la maîtrise des effectifs d'étudiants ainsi que leur suivi », nous confie alors souriant, le responsable Communication de l'ISSBA.

Alors que l'année académique 2017 - 2018 est lancée, et alors que les parents sont sans doute à la recherche d'une école futuriste et adaptée aux besoins d'employabilité de l'heure, l'ISSBA de Yaoundé qui repart encore plus conquérant et ambitieux, a entrepris d'offrir des bourses d'études aux bacheliers, histoire de faciliter leur admission au sein de son campus.