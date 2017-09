Burkina Faso: «I tourka», le premier album d'Eunice Goula est disponible

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à New York aux Etats-Unis, en… Plus »

Ainsi, c'est un rêve que vient de réaliser ce jeune pouce de la musique burkinabè. Son producteur n'en dira pas le contraire. «Quand je regardais Eunice dans sa prestation, (à Faso Academy, Ndlr) je voyais qu'il y avait une sensibilité au niveau de sa musique, de l'émotion, une sincérité et j'ai fait mon choix et je suis resté sur mon choix», a laissé entendre «commandant Papus».

Eunice Goula aura été bercée les chants de sa grand-mère, qui lui transmet très tôt le goût pour la chanson. Sous la houlette de son mentor Ismaila Papus Zongo «Commandant», elle bénéficiera de l'appui nécessaire pour se perfectionner, structurer ses chansons et orienter sa direction artistique, lors de son passage à l'Inafac (Institut national de formation artistique et culturelle). Selon l'auteur de «I tourka», cette étape peut être considérée comme le couronnement d'une formation entamée un peu plus tôt, notamment avec sa participation à Faso Academy. «Participer à Faso Academy en 2013 a été le début d'une histoire. Ça été pour moi une école de formation», confie-t-elle.

En 2013, elle révélait son talent dans l'émission de télé-réalité Faso Academy. Même si le succès n'a pas été au rendez-vous, se sont tout de même tracés les sillons d'une carrière musicale. Il a fallu quatre années de travail intense qui ont abouti à la réalisation de «I tourka», son premier album. Pour cette entrée dans la sphère musicale burkinabè, Eunice et son staff ont bien voulu frapper fort. En témoigne les 20 titres qui constituent ce double album, chantés en bissa, mooré et français.

