Burkina Faso: Autonomisation des femmes - Le cheval de bataille du CCNOSC de Safiatou Lopez

Safiatou Lopez a également lancé un appel au ministère de la Promotion de la femme : «ce ministère doit sortir de ses bureaux pour voir comment les femmes souffrent en milieu urbain et rural. Les problèmes des femmes doivent être une priorité pour ce département ministériel dont certains ont fini par baptiser de ministère du 8-Mars», a-t-elle ajouté. La question du terrorisme au Burkina a été également évoquée par la présidente du CCNOSC. Safiatou Lopez a invité ses militantes et militants, à dénoncer toute personne suspecte parce que pour elle, il n'y a pas de développement dans un contexte d'insécurité.

En offrant cette machine à moulin d'une valeur de 2.100.000 francs CFA, y compris les frais d'installation, le CCNOSC entend ainsi jouer sa partition dans le processus de développement et pose à cet effet, un acte citoyen et patriotique. Pour Safiatou Lopez/Zongo, présidente du CCNOSC, le développement du Burkina Faso passe «obligatoirement» par l'autonomisation financière des femmes qui constituent selon elle, la frange la plus importante de la population burkinabè. D'où le thème : «Quel engagement des femmes pour une autonomisation financière dans un Burkina sans terrorisme ?» Ce thème «doit interpeller les tenants du pouvoir à plus de réflexion avec l'ensemble des femmes pour dégager les solutions face aux problèmes de celles-ci dans un contexte d'insécurité», a dit Mme Lopez.

