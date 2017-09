Cameroun: Spectacle - Ntondobe, la résurrection

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Jusqu'au petit matin (6h12, plus exactement) la communion aura été totale. Avant l'onction finale donnée à travers le titre « Mbonde », Ntondobe a pu compter sur le soutien de ses pairs. Sous le prisme du multiculturalisme, de la solidarité et du show, ils ont apporté de leur folie créatrice. Takam II et sa remarquable synchronisation scénique, le doigté déjanté du duo Mvondo Roger Star-Atebass dans l'atemporel « Essingan », la douceur d'un François Misse Ngoh ou encore l'expression du gène musical chez les Ebogo.

Un album live aux sonorités pigmentées de blues, de rumba, de soukouss et naturellement du bikutsi. En avant-première, les mélomanes de la capitale ont dégusté un échantillon du nouvel opus de cet ancien « martien ». Attaché à la rythmique des peuples de la forêt, l'auteur de « Mot binam » aborde des thématiques variées, exaltant l'espoir, le développement durable à travers le titre « l'homme de la forêt » et à la procréation.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.