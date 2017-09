Cameroun: Logements sociaux Mbanga-Bakoko - Des acquéreurs crient à l'arnaque

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Leur souhait, c'est que le collectif s'agrandisse. Leur objectif, se regrouper en une association - une procédure de légalisation est en cours - afin de poursuivre l'entreprise et ses dirigeants en justice. « Nous demandons à être indemnisés pour le préjudice que nous avons subi », explique Me Ndoki. Pour représenter leurs intérêts, le groupe dispose d'un collectif d'avocats.

«Nous interpellons l'opinion. Nous interpellons les pouvoirs publics (... ) Que les autorités, partout où elles se trouvent, se saisissent de ce dossier. » Me Michèle Ndoki, avocate et une des représentantes du collectif des copropriétaires du projet de logements sociaux à Yassa-Douala, pointe du doigt l'entreprise privée SICC (à lire en anglais), la Southwest International Construction Corporation, qu'on connaît également dans le projet de reconstruction du marché Congo.

