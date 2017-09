Cameroun: Les cahiers locaux ont la cote

Ces fournitures scolaires fabriquées par des Camerounais ont la préférence des consommateurs en raison de leurs prix.

Deux semaines après la rentrée scolaire, c'est l'affluence dans les librairies et différents points de vente de fournitures scolaires ne retombe pas. En cette période, la priorité est aux cahiers.

« C'est maintenant que nous achetons les cahiers, surtout pour les enfants du secondaire, parce que c'est à la rentrée que les enseignants précisent quels genres de cahiers ils veulent », indique Grâce Njifon, parent d'élève rencontrée dans une librairie de Yaoundé. Lesquels cahiers sont disponibles et visibles à tous les coins de rue en ce moment. Sur leur origine, les libraires affirment qu'il y en a qui sont importés.

Mais la majorité des cahiers vendus sur le marché camerounais sont issus de la production locale. « Afrique », « Cahier d'Afrique », « Scripto »... sont quelques marques des plus demandées sur le marché. Et il y en a pour tous les goûts, tous les formats et tous les prix. Les tailles vont de 50 à 500 pages, en couvertures simples ou cartonnées, en formats A5 ou A4, travaux pratiques ou non, grands et petits carreaux.

Quant aux prix, ils sont fonction des grammages et du nombre de pages. Avec 150 F, on peut avoir un cahier de 50 pages. 275 F est le prix moyen d'un cahier de 100 pages, le paquet de 10 revenant à 2700 F, contre parfois 1000 F l'unité pour le même grammage de cahier importé. Pour les autres, il faut débourser entre 375 F et 675 F (288 pages), en couvertures simples.

Les cahiers aux couvertures rigides ou cartonnées coûtent plus chers : 1000 F le cahier de 200 pages, 1500 F le cahier de 300 pages et entre 1800 et 2800 le cahier de 400 pages. Des prix relativement bas par rapport aux cahiers importés. « Pour un cahier de 400 pages importé, il faut débourser entre 2500 F et 4500 F selon qu'il s'agit d'un grand ou d'un petit format », indique un libraire.

Du coup, les parents préfèrent les cahiers camerounais, qui sont de bonne qualité. Certains établissements scolaires exigent même des cahiers de marques camerounaises. Personne ne s'en plaint d'ailleurs.

« Ça nous fait réaliser des économies lors des achats et ces cahiers tiennent bien », affirme un parent qui dit acheter des cahiers camerounais depuis une dizaine d'années.