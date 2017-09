Cameroun: Recrutement spécial du personnel judiciaire - Les admissibilités

Les admissibilités aux concours pour le recrutement spécial de cinquante auditeurs de justice et de trente élèves greffiers d'expression anglaise à la division de la magistrature et des greffes de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam), au titre de l'année académique 2017-2018 sont disponibles.

Un communiqué radio-presse du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, indique que les intéressés sont attendus à l'Enam le 23 septembre prochain dès 7h, pour les épreuves orales.

Les candidats seront soumis à deux épreuves : une présentation orale en langue anglaise d'un cas pratique, suivie d'un entretien avec le jury.

Un entretien oral en langue française viendra boucler cette deuxième phase dont les épreuves écrites ont eu lieu les 29 et 30 juillet derniers, pour les auditeurs de justice et les 5 et 6 août pour les élèves greffiers.

Ces concours spéciaux avaient été organisés sur très haute instruction du président de la République, dans le cadre de la résolution des préoccupations soulevées par des avocats anglophones, notamment sur le fonctionnement du système judiciaire.

Ces recrutements spéciaux vont s'étendre sur quatre années, tel que prescrit par le chef de l'Etat.

Il est question de « palier à l'insuffisance numérique des magistrats anglophones».