Cameroun: Taty Eyong, c'est son comme ça !

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

Un single qui fait sensation entre guitare, balafon et autres percussions. Son tempo et sa technique vocale constituent une escale musicale qui, entre soul, jazz et bikutsi, laisse éclore un génie, qui semble pétri de magie. Son clip signé Ada Kenji, mérite d'être vu. Des milliers de fans sont déjà conquis sur YouTube. Mélange subtil de touches locales et occidentales, le style de Taty Eyong est révélateur.

