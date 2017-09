Cameroun: Le FMI au chevet des enfants de la rue

Près de 4 millions de francs remis par Mitsuhiro Furusawa au Foyer de l'espérance de Yaoundé.

Le père Alfonso Aritz, responsable du Foyer de l'espérance, était un homme comblé, en cette fin d'après-midi du vendredi 15 septembre. Et pour cause. L'institution qu'il dirige recevait la visite du directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Mitsuhiro Furusawa.

Sous une fine pluie, l'hôte de marque a fait le tour des installations du foyer de l'espérance, en compagnie du père Alfonso. Il a tenu à saluer cette action sociale en faveur des enfants, et souligné toute l'importance qu'il y a à mettre en place des politiques économiques et sociales pour les plus défavorisés, seul moyen de ne pas les laisser en marge de la société, car, ils ont leur place dans le processus de développement du pays.

Il a apprécié les efforts des responsables du foyer qui, malgré la modicité des moyens, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour entretenir l'espoir chez ces enfants. Et comme pour apporter sa modeste contribution, un chèque d'un montant de 3,9 millions de F a été remis au père Alfonso Aritz, avec la promesse de continuer à voir avec les autorités comment soutenir les jeunes.

Le Foyer de l'espérance de Mvolyé a été ouvert il y a 40 ans, et recueille des enfants de la rue. Objectif affiché, « toucher du doigt leur réalité quotidienne, par une prise en charge effective et faciliter autant que faire se peut, leur réinsertion sociale ». Un travail effectué avec le concours des familles. Seul regret pour le père Alfonso et pas des moindres : ces enfants pleins de talent, qui, du jour au lendemain, partent du foyer et dont on n'a plus de nouvelles.

Loin de céder au découragement, les responsables du foyer s'accrochent et forment ces jeunes à la menuiserie, à la mécanique, en insistant sur les valeurs humaines, question de leur redonner de l'espoir, du goût à la vie et la croyance en l'homme. A la fin de l'année scolaire dernière, deux baccalauréats sont venus couronner leurs efforts et leur abnégation.