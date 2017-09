Sénégal: La CNUCED appelle à mettre fin à l'austérité et à réaliser la prospérité pour tous

L'économie mondiale semble bloquée sur le chemin de la reprise et pour la sortir de cette léthargie il est nécessaire de mettre fin à l'austérité, estime un nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publié jeudi.

La CNUCED note que l'économie mondiale en 2017 a redémarré mais ne décolle pas. La croissance devrait atteindre 2,6%, soit un taux légèrement supérieur à celui de 2016, mais bien inférieur à la moyenne d'avant la crise financière qui était de 3,2%.

La plupart des régions devraient enregistrer de petits gains, l'Amérique latine sortant de la récession et enregistrant le plus grand changement, même si cela ne représente qu'une croissance de 1,2%. La zone euro devrait connaître sa croissance la plus rapide depuis 2010 (1,8%), mais celle-ci est encore à la traîne par rapport aux États-Unis.

«La combinaison d'une dette trop élevée et d'une très faible demande au niveau mondial entrave l'expansion soutenue de l'économie mondiale», a déclaré le Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi, dans un communiqué de presse.

Le rapport, intitulé 'Rapport 2017 sur le commerce et le développement : au-delà de l'austérité- vers un nouvel accord mondial', juge nécessaire de définir une politique ambitieuse et alternative pour construire des économies plus ouvertes et plus attentionnées.

La CNUCED estime que les gens devraient être placés avant les bénéfices des entreprises et appelle à un 'nouveau contrat' (new deal) mondial. La fin de l'austérité et l'utilisation de la finance pour soutenir la création d'emplois et l'investissement dans les infrastructures seront la clé de ce changement profond.