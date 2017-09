Angola: Agostinho Neto, un symbole historique proéminent - Ministre

Dundo (Angola) — - Le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Cândido Van-Dunem, a considéré lundi à Dundo, Lunda Norte (est), le président António Agostinho Neto comme symbole historique proéminent pour son abnégation patriotique et les efforts déployés dans la lutte pour la liberté du peuple angolais et de l'Afrique.

Le gouvernant a tenu ces propos lors de la cérémonie officielle du 17 septembre, journée du Fondateur de la Nation et du héros National commémorée sous le thème « avec les idées de Neto, diversifions l'économie Nationale ».

Selon lui, le président Neto constitue un symbole historique proéminent résultant de son abnégation patriotique et des efforts fournis dans le parcours du processus de lutte de libération nationale contre le colonialisme portugais et pour la défense de la patrie angolaise.

"Face à la répression et la discrimination de plus en plus accentuée du peuple angolais, Neto, par sa posture révolutionnaire, avec ses compagnons décident de fonder le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) en 1956, comme plateforme sûre pour la conduite de la lutte politique et armée contre l'occupation coloniale pour la conquête de l'indépendance nationale, se transformant à un leader incontesté », a-t-il dit.

Il a également expliqué que le 17 septembre avait été institué comme journée du Fondateur de la Nation et du héro National pour rendre hommage à tous les héros et combattants anonymes décédés pour la cause de la libération de la patrie, constituant une source inépuisable d'inspiration pour la préservation de la conscience patriotique et un exemple vivant pour les futures générations.

Ont été présents à la cérémonie, les membres du gouvernement, du gouvernorat, de familles d'Agostinho Neto, les représentants des partis politiques PRS, CASA-CE et FNLA ainsi que les autorités traditionnelles.