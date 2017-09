Angola: Le MPLA invite les angolais à rendre hommage au fondateur de la Nation

Luanda — Le bureau politique du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) a commémoré la journée du Fondateur de la Nation et du Héros National en vue de rendre hommage aux combattants de la lutte de libération Nationale, de la conquête de la paix, de la reconstruction nationale et du développement de l'Angola, spécialement au Président Agostinho Neto.

Dans une déclaration rendue publique lundi, le MPLA souligne que le Président Agostinho, dont le jour de naissance, le 17 septembre 1922, est fêtée en hommage solennel à tous les héros de la Patrie angolaise, était un combattant infatigable pour la cause de libération nationale et le symbole de lutte de libération.

Le parti vainqueur des élections du 23 août souligne les qualités de Neto comme défenseur de l'indépendance Nationale de l'Angola, et qui bénéficie d'un grand prestige auprès du peuple angolais, et que sa vision et analyse des phénomènes ainsi que des problèmes liés à la lutte de libération Nationale, au début des années 50 du siècle passé, traduisent la résistance séculière des angolais contre la domination étrangère.

Selon le communiqué, passés 38 ans depuis sa mort, le 10 septembre 1979, ses enseignements continuent vivants et aujourd'hui, avec la force du passé, d'Agostinho Neto et avec la force du présent, de José Eduardo dos Santos, l'Angola est un modèle de stabilité politique en Afrique et dans le monde.

« En cette importante date, le MPLA ne peut se passer de remercier les électeurs angolais qui pacifiquement, avec un sens élevé patriotique, avec civisme et respect à la différence ont contribué au renforcement de la jeune démocratie de l'Angola, de la paix, de la réconciliation nationale et de l'unité nationale, les prémisses fondamentales pour le développement économique du pays, et conséquemment du bien être social », ajoute la note.

Le Parti au pouvoir salue tous les militants, sympathisants, amis du parti et citoyens anonymes qui ont garanti la victoire claire et sans équivoque du MPLA et l'élection de son candidat, João Lourenço, à la fonction de Président de la République d'Angola, dans les élections générales du 23 août 2017.

En définitive, le Bureau politique remercie le militant dans la certitude de tout faire pour améliorer ce qui est bien et corriger ce qui est mal.