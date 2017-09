Tunisie: Les mêmes erreurs... !

Une particularité

Qu'est-ce qui a changé dans la crise actuelle à l'ère Slim Riahi?

Si les problèmes et les crises ne sont pas une nouveauté dans ce club, cette fois, il y a une particularité bien évidente. Slim Riahi s'est imposé comme président spécial aux erreurs monumentales et au comportement parfois insaisissable. C'est un dirigeant qui a tout fait pour enfoncer son club dans une profonde crise.

Et contrairement au passé, Slim Riahi s'est mis beaucoup de monde à dos. Même les clans qui ont des problèmes et des animosités ont trouvé un terrain d'entente pour contrer un Riahi qui collectionne les dirigeants. Certains ont été chassés en quelques semaines, d'autres chassés puis réintégrés, d'autres encore complètement ignorés et ont été même humiliés. C'est lui qui prend toutes les décisions.

Après des années de largesses financières et d'investissements coûteux, Riahi a opté pour une austérité qui a parfois tourné au ridicule. Salaires impayés, joueurs de qualité délaissés et sacrifiés (Oueslati, Srarfi) pour financer les besoins de la première équipe. Pour cette crise orchestrée par Riahi, les sections basket et hand ont été vidées de tous leurs joueurs après avoir atteint des sommets. Contrairement au passé, c'est une crise administrative, financière, mais aussi de valeur et d'identité. Ce qui se passe au CA est le même depuis plus de 25 ans (depuis un certain Ridha Azzabi, le dernier des présidents-cadres respectables), mais cette fois, il y a la mauvaise empreinte de Slim Riahi.