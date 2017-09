Tunisie: «Une interminable transition !»

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

Elle rétropédale et s'enlise. Autant dire que sportivement, il n'a pas réussi de miracle pour l'instant. Mais plus que le classement, c'est l'impression dégagée par son équipe qui interpelle.

Au CA, club sanguin par excellence, on n'arrête pas de saborder le navire en pensant colmater les brèches : instabilité de l'effectif, staff technique de type «consommable», dirigeants furtifs et grandes lignes pas toujours en adéquation avec les contours que l'on a dessinés. Résultats : l'entraîneur paie la note. Actuellement, depuis sa prise de fonction, Simone affiche un bilan contrasté. Son équipe n'a pas grimpé au classement.

De plus, même s'il a pris le train en marche, il n'est pas là pour boucler la saison mais pour la débuter et réussir ce pour quoi il a été investi. Impossible donc pour lui de zapper une échéance. Entraîner le CA n'est pas un job accommodant ; le coach sera soumis de manière permanente au révélateur des médias et des supporters. Pas des dirigeants qui lui vouent évidemment une confiance absolue... jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable.

En acceptant de prendre le train en marche, comme à chaque fin d'intersaison (Ellili ayant fait la majeure partie de la préparation d'avant-saison), le nouveau timonier sait, bien sûr, qu'il vivra une partie de saison particulière. Il sait qu'au Parc A, il n'est pas là pour relever le challenge classique du coach nouvellement intronisé. Ici, pas de maintien à assurer ni de coach en rupture à qui succéder. En prenant la suite de Chiheb Ellili, Marco Simone savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur et qu'il devait mener à bon port la barque clubiste et justifier son enrôlement.

