Tunisie: Un gladiateur nommé Mechmoum

Du pain sur la planche...

Faute d'arguments, notamment au niveau de l'animation offensive devant, les protégés du Français P. Janin très timorés et manquant d'inspiration n'ont pas pu rééditer leur dernière prestation devant le CA. Pourtant et après l'ouverture du score par les «Bleus», Janin a changé son schéma tactique en faisant entrer deux attaquants, Mandoga et Bouguerra, histoire de donner plus de mordant devant mais Hichri et consorts avec beaucoup de calme et de maîtrise ont pu contenir les rares velléités offensives aghlabides...

Cette réussite défensive a non seulement mis à l'abri l'arrière-garde locale, mais elle lui a aussi permis d'aller de l'avant pour réussir un second but dans les dernières minutes du match, à la grande stupéfaction de l'entraîneur aghlabide qui n'en croyait pas ses yeux : «Malgré notre première période où on a su bloquer la machine adverse, on a fini par encaisser un but stupide et de surcroît sur balle arrêtée, faute de mauvaise couverture des défenseurs...

Les changements opérés notamment en attaque pour espérer revenir dans le match n'ont rien apporté de nouveau. Au contraire, la défense, très flottante, a fini par encaisser un second but assassin. Maintenant, on devrait vite tourner la page et poursuivre notre travail afin de colmater les brèches à tous les niveaux pour donner au groupe une assise plus solide. Certainement, les nouvelles recrues, en l'occurrence Aouichi, Sassi et Salhi, donneront une autre allure à l'équipe pour retrouver son homogénéité d'antan», a-t-il martelé.

En conclusion, l'USM, qui n'a pas démérité depuis le début de saison, a réussi enfin sa première victoire grâce à deux buts de l'inévitable Mechmoum à la fois combatif et très offensif sur le couloir droit. Quant à la JSK, fébrile derrière et amorphe devant, elle n'a pas pu rééditer son exploit face au CA, concédant ainsi sa quatrième défaite depuis le début de saison. Aux joueurs et au staff technique d'arrêter cette hémorragie pour éviter les frayeurs de la saison passée avant qu'il ne soit trop tard.