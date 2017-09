Tunisie: Débuts tonitruants de l'UST !

Volet opération réussie de la journée, le Sfax RS, bien affûté lors des matches amicaux, a ramené une précieuse victoire de l'Ariana, battue par 2 à 0. Idem pour Jendouba Sport, large vainqueur du SCBA (3-1).

La bonne affaire du SRS

Chapitre joueurs qui se sont distingués, au sein du groupe A, le SRS a récolté trois points chez l'ASA grâce à des buts de Miloud Bazine et Hassane Chaouachi. Les deux réalisations ont quasiment été signées à l'heure du jeu. Du côté de Kerkennah, les Insulaires ont été tenus en échec par l'ES Hammam-Sousse un but partout. Les visiteurs ont ouvert la marque par Ahmed Sayadi et l'OCK a rétabli l'équilibre par Chedy Amri en fin de partie. En déplacement à Kasserine, Gafsa a ouvert la marque à la 5e par l'intermédiaire de Wajdi Meddeb. Les locaux ont accroché la parité grâce à un but de Mohamed Mathlouthi à la 74e.

Tataouine intenable !

A Tataouine, l'ASM a cru trop longtemps en un destin favorable. Les Marsois ont ainsi pris l'avantage au score dès la 9e par Mohamed Béjaoui. Mais les Sudistes ont repris du poil de la bête à partir de la 50e minute de jeu. Coup sur coup, l'UST trouve la faille par Mabrouk Jendli, puis Mohamed Ali Abdessalem (55e), avant d'enfoncer le clou à l'heure du jeu par Ezzedine Ben Abid. Le match était plié, l'ASM est K.-O. ! Enfin, toujours au sein du groupe A, Stir Zarzouna et le CS Korba se sont neutralisés par un but partout. La Stir a trouvé la faille par Malek Tajort et le CSK a glané le point du nul grâce à un but de Jasser Ben Atig.

Doublé de Najeh Hamadi

Au sein du groupe B, comme cité ci-haut, le CSHL s'est logiquement imposé face au Stade Sportif Sfaxien. Seïf Kanzari et Anouar Sahbani ont matérialisé la domination des «Verts» en seconde période. Le « 3S » n'a pas démérité, mais a manqué de souffle et d'endurance. Quant à l'Olympique de Béja, vainqueur de l'AS Djerba, il a commencé par inscrire un but à la 5e par Marouane Troudi, avant de récidiver à la 87e (but contre son camp de Houcine Ben Yahia).

Deux formations ont été prolifiques ce week-end. L'ASS et Jendouba Sport. L'AS Soliman a ainsi surclassé l'Olympique Sidi Bouzid grâce à Mohamed Amine Amami, Ilyès Brini et Walid Dhahri contre un but de Marouane Ben Amor. Et, la « JS » n'a pas fait de détail devant le SCBA, battu par des buts de Najeh Hammadi (auteur d'un doublé) et Oussema Ben Maâmer. A noter que le SCBA avait pourtant ouvert les hostilités par Oussema Ben Abdelkader. Enfin, le SAMB n'a pu venir à bout du CS Chebba.

Ce sont mêmes les visiteurs qui ont ouvert le score par Mohamed Aloui, avant que Hassen Mouelhi n'arrache le nul sur penalty à la 77e du jeu pour le SA Menzel Bourguiba.

Résultats

Groupe A

AS Ariana-Sfax RS : 0-2

OC Kerkennah-ES Hammam-Sousse : 1-1

AS Kasserine-EGS Gafsa : 1-1

US Tataouine-AS Marsa : 3-1

Stir Zarzouna-CS Korba : 1-1

Groupe B

CS Hammam-Lif-Stade Sfaxien : 2-0

Olympique de Béja-AS Djerba : 2-0

AS Soliman-Olympique Sidi Bouzid: 3-1

Jendouba Sports-SC Ben Arous : 3-1

SA Menzel Bourguiba-CS Chebba: 1-1