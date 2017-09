Tunisie: Bouffée d'oxygène pour les «Rouge et Noir»

ASG : Ayari, Ben Brahim, Zouaghi, Ben Aziza, Abdelaziz Guechi, Agrebi, Darragi, Saïed, Hedhli (Saïdi), Kacem (Chibani), Ameur (Seïfeddine Jerbi)

COM : Bahi, Rjili, Arfaoui, Lassoued (Râabi), Kosdoghli, Touil (Belghali), Mnafeg (Farhat), Naghmouchi, Traoré, Felhi, Amri

Le gros ouf de soulagement qu'a poussé Montacer Louhichi après le dernier coup de sifflet de l'arbitre, Mohamed Chaâbane, illustre bien un sentiment de réelle délivrance après un succès venu à point nommé pour mettre un terme à une série noire de quatre matches sans victoire. Le coach du «Carrelage» peut se féliciter que le calendrier a mis cette fois sur sa route, après les trois grosses cylindrées le CA, l'ESS et l'EST, un COM loin d'être un foudre de guerre. La note de deux buts à zéro aurait pu même être beaucoup plus lourde sans le ratage monstre des locaux, notamment en seconde période quand les Médeninois ont pratiquement jeté l'éponge et sont tombés dans la précipitation.

Les protégés de Afouane Gharbi regretteront beaucoup une première mi-temps où ils auraient pu, face à un ASG encore brouillon et à la recherche de son équilibre, trouver les premiers le chemin du but par le seul attaquant valable dans leurs rangs, Ali Amri, qui a donné du fil à retordre à l'arrière garde «rouge et noir» et qui, par deux percées et slaloms, s'est trouvé dans un tête-à-tête idéal avec Ali Ayari sans pouvoir toutefois bien conclure (29' et 37'). L'ASG, qui a eu très chaud durant cette période, va être sauvé à trois minutes de la mi-temps par un but du défenseur algérien Ali Abdelaziz Guechi, qui reprend judicieusement au second poteau un joli travail d'approche du duo Ben Aziza-Agrebi (42'). Le manque de malchance des visiteurs va s'accentuer quand Fadi Felhi rate une égalisation toute faite avant le retour aux vestiaires (45'+3).

Pour Skander Agrebi et ses coéquipers, c'était la bonne occasion pour rebondir de nouveau et pour reprendre le contrôle d'un match qu'ils dominèrent jusqu'à la fin. Après que Lamjed Ameur a raté d'un cheveu de doubler la mise (68'), Bilel Ben Brahim, encore un défenseur, ne se fit pas prier pour profiter d'une erreur impardonnable de l'arrière central Oussama Lassoued et reprendre à bout portant une jolie remise de Fahmi Kacem dans la cage de Bahi (77'). L'entrée de Seïfeddine Jerbi, très tardive, a donné du tonus au compartiment offensif de la «zliza» comme en témoigne son bolide des 25 mètres sur la barre transversale (84'). Mais malgré le nombre impressionnant d'occasions créées, le score resta inchangé.

Résultats

Au Bardo :

S Tunisien 1

(Eric Kumi 29')

ES Zarzis 0

A Gabès :

AS Gabès 2

(Abdelaziz Guechi 42', Bilel Ben Brahim 77')

CO Médenine 0

Samedi

A Menzel Abderrahmen :

CA Bizertin 3

(Ouattara 5', Firas Belarbi 66' et Zied Ounelli 92')

US Ben Guerdane 0

A Monastir :

US Monastir 2

(Zied Machmoum 62', 86')

JS Kairouan 0

Classement

Pts J G N P BP BC

-1. ES Tunis 12 4 4 0 0 8 2

-. ES Sahel 12 4 4 0 0 7 1

-3. ES Métlaoui 10 4 3 1 0 6 1

-4. CA Bizetin 9 5 3 0 2 10 6

-5. CS Sfaxien 8 4 2 2 0 8 2

-. Stade Tunisien 8 5 2 2 1 6 6

-7. Stade Gabésien 7 4 2 1 1 4 4

-8. US Monastir 6 5 1 3 1 4 3

-9. Club Africain 4 4 1 1 2 3 4

-. AS Gabès 4 5 1 1 3 3 6

-11. CO Médinene 3 5 1 0 4 4 9

-. JS Kairouan 3 5 1 0 4 1 9

-13. ES Zarzis 2 5 0 2 3 0 4

-14. US Ben Guerdane 1 5 0 1 4 2 9