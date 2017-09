Tunisie: Débat sur «les mouvements migratoires méditerranéens»

Cette conférence, qui sera organisée par Alarmphone - Tunis en partenariat avec le bureau Afrique du Nord de la Fondation Rosa Luxembourg, sera marquée par la participation d'acteurs de la société civile, d'universitaires et de politiciens d'Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, Egypte), et d'Europe (Italie, France, Allemagne, Suède, Espagne, Grèce, Suisse) pour débattre des différents aspects des mouvements migratoires méditerranéens et trouver des moyens afin de relever leurs défis.

Il abordera également la situation dans les différents pays d'Afrique du Nord avec des témoignages de groupes de migrants subsahariens auto-organisés résidant dans ces pays.

Ce rendez-vous sera, aussi, l'occasion d'analyser de manière critique les accords de partenariat signés entre l'Union européenne et certains pays méditerranéens.

Alarmphone est une ligne téléphonique disponible 24h / 24 pour soutenir les opérations de sauvetage des réfugiés en situation de détresse en Méditerranée. Cela fait partie d'un projet lancé en octobre 2014 par des réseaux militants et des acteurs de la société civile des deux côtés de la Méditerranée.

Le bureau Afrique du Nord de Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) soutient des initiatives visant à réaliser la justice sociale. RLS croit en la liberté de mouvement et en l'importance de mettre en place des moyens sûrs d'entrer en Europe pour les migrants et les réfugiés. Son activité est axée, également, sur les raisons de la migration et les responsabilités liées aux politiques européennes.