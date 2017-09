Tunisie: Seules les épreuves attestent de la pureté des êtres

Du venin reçu en pleine figure

Cette folle rumeur, qui n'est pas loin du sordide, prétend que l'amitié entre Béchir et Mustapha est allée au-delà du trivial quand Béchir avait éprouvé toutes les peines du monde à assumer son tout premier devoir lors de la nuit du destin et que Mustapha, soucieux de ne pas le laisser perdre la face, y aurait mis du sien plus que de raison.

Une rumeur blessante qui ferait rougir, perdre son sang-froid, voire exploser en violence Béchir si deux qualités n'avaient pas lourdement pesé dans la balance : d'abord sa sagesse et sa pondération reconnues par tous, ensuite l'amitié authentique qu'il voue à son ami de toujours. L'épreuve la plus dure fut sans nul doute lors des premiers moments alors que le venin reçu en pleine figure est encore frais. Les deux amis adossés au caroubier qui était le leur depuis leur enfance semblaient y puiser la force de juguler la crise qui était partie, comme toutes les rumeurs, du «hanout» (la boutique du village). Car dures étaient les interrogations : qui était à l'origine de ce bruit ? Pourquoi justement maintenant ? Qui était visé au juste ? Et surtout, qui avait vendu la mèche ?

Des rumeurs qui jamais ne cessent

Cette dernière question restait suspendue dans les airs. Elle n'était pas posée directement car on est avare de paroles dans ces contrées oubliées où la vie est si dure. Chacun voguait dans ses pensées dans une sorte de débat par télépathie. Ils se rappelaient. Ils savaient évidemment que la rumeur était fausse et que le vrai incident qui avait éclaté et qui avait éprouvé leur amitié était moins grave que ce sordide échange de places dont parlaient les serpents du hanout. En vérité, Mustapha, qui avait parfaitement le droit d'entrer dans la retraite des deux époux pour exercer son office de conseiller, s'était pris le pied dans la natte où se déroulaient les opérations et avait trébuché, tombant malencontreusement tout près de la mariée offerte et voyant, peut-être, ce qu'il n'aurait jamais dû voir.

Peut-être, car Mustapha avait toujours le regard détourné quand il conseillait Béchir qui s'y était pris sans succès plusieurs fois. Peut-être parce que la lumière était émise par une petite lanterne réglée au plus bas. Peut-être parce que ses réflexes étaient forgés depuis toujours à lui faire baisser les yeux devant les femmes des autres.

Bien sûr, ils s'en sortiront car la rumeur, qui donne de l'énergie à un simple incident, finit par se perdre dans d'autres. Mais tout ne sera jamais comme avant. Il faut dire que, aussi éloigné étaient-ils des grandes villes, ils avaient fini par éprouver les effets pervers d'une révolution que personne ne semblait maîtriser. Par exemple, ceux qui «avant» n'osaient pas regarder en face Béchir, le riche marchand, s'enhardissaient maintenant et le toisaient de haut, faisant circuler d'autres rumeurs ; celles-là sur sa «fortune». Les choses semblaient changer pour certains qui évoquaient la démocratie naissante mais encore d'une manière assez abstraite, ne sachant pas de quoi il s'agissait au juste. Et ceux-là étaient en train de perdre leur virginité.