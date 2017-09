Ile Maurice: Chute vertigineuse du prix de la pomme d'amour

«Les Anglais et les Américains ne peuvent être plus importants que les Chagossiens.» C'est ce… Plus »

Quant au lalo, il se vend à Rs 80 le demikilo car la plantation est touchée par un puceron dont il est difficile de se débarrasser. Kreepalloo Sunghoon ajoute qu'il faut utiliser un fertilisant naturel, et non chimique, contre ce puceron car le légume se consomme avec sa pelure.

Nombre de planteurs ont dû vendre les pommes d'amour à domicile, dans le Nord. L'un d'eux indique que «les consommateurs profitent» de la situation. «Des gens ont acheté trois à cinq kilos de pommes d'amour pour les conserver au frigo. Les pommes d'amour sont belles, elles auraient dû coûter entre Rs 40 et Rs 60 le demi-kilo. Mais on n'a pas le choix. On doit les écouler à Rs 10 le demi-kilo.»

De Rs 100 il y a six mois, le prix de la pomme d'amour au demi-kilo a chuté à Rs 15, voire Rs 13 et même Rs 10. Depuis le dimanche 17 septembre, des marchands de la capitale ont même commencé à vendre trois livres de pomme d'amour à Rs 25.

