Ile Maurice: Les médecins sommés de s'expliquer sur les longues files d'attente Shift System

Étendre la durée de chaque consultation ne voudrait- il pas dire que les patients devront encore plus patienter ? «Pas forcément, car nous proposons aussi un plan qui mettrait en poste plus de médecins. Il n'y aurait pas de foules. Ce serait mieux d'appliquer ce système au lieu de persécuter les médecins.»

Le but : améliorer la qualité du service et offrir un meilleur traitement aux patients. «Mais pour y parvenir, il faudrait que nous ayons les équipements nécessaires. Il n'y a qu'une table et une chaise dans les salles de consultation.»

Selon lui, le temps que consacre en moyenne un médecin à un patient à l'étranger, notamment en Europe, se situe entre 10 et 12 minutes. «C'est uniquement au Canada que chaque patient bénéficie de 17 à 20 minutes. Mais à Maurice, nous sommes loin de ces références. Le temps consacré à un patient à l'hôpital ici oscille entre trois et quatre minutes», souligne-t-il.

