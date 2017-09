Ile Maurice: Projet de marina - «Soit on nous restitue le bail, soit l'État devra faire face à une réclamation» dit Veekram Bhunjun

Veekram Bhunjun crie à «l'injustice». Sollicité par l'express le dimanche 17 septembre 2017, le directeur de Western Marina Ltd s'insurge contre le rejet de son projet de marina par le ministère du Logement et des terres.

«Soit le ministère nous restitue le bail, soit l'État devra faire face à une réclamation d'une centaine de millions de roupies», clame-t-il.

Du reste, cette nouvelle réclamation de Veekram Bhunjun à l'État est en gestation, à l'étude d'avocats Clarel Benoît. Il réclame déjà Rs 5 milliards dans l'affaire Betamax - sentence arbitrale de Singapour - que conteste la State Trading Corporation en Cour suprême. De quoi s'agit-il cette fois-ci ?

La compagnie Western Marina Ltd comptait construire une marina, un Beach Club, entre autres facilités d'un front de mer, sur quelque 10 arpents, dont des Pas géométriques, à Petite-Rivière-Noire. Un développement estimé à Rs 35 milliards et qui figure parmi les premières demandes sous le Property Development Scheme (après la mesure budgétaire 2015-2016) au Board of Investment.

Toutefois, dans une correspondance datée du 30 août dernier, le ministère du Logement et des terres a rejeté le projet de Western Marina Ltd. La raison fournie par le signataire de la lettre, un représentant du secrétaire permanent du Logement et des terres, est que le rapport de faisabilité remis par le promoteur, le 2 juillet 2015, ne répond pas à une des conditions de la lettre de réservation en date du 9 septembre 2014.

Cette condition, le no 4, implique que l'étude de faisabilité doit être effectuée en consultation avec d'autres autorités comme le ministère de la Pêche et celui de l'Environnement. Elle implique que l'étude doit indiquer l'accès le plus approprié au site et que le promoteur ne doit en aucun cas altérer, endommager ou déranger l'environnement et l'écologie du site durant l'étude de faisabilité. Et finalement, qu'une copie de cette étude doit être remise au ministère du Logement et des terres.

Or, Veekram Bhunjun conteste cet argument. A l'express, il réplique que toutes les conditions requises ont été remplies dans les délais requis. «Nous sommes parmi les plus gros promoteurs immobiliers à Maurice», fait-il ressortir. «Nous avons travaillé sur ce projet depuis 2008. Après plus de deux ans et demi au pouvoir, c'est maintenant que le gouvernement décide de tout annuler.»

Cependant, toute cette affaire ne semble pas s'arrêter là. Le sort que réserve le ministère du Logement et des terres à ce terrain est suivi de près par Western Marina Ltd. Les noms de ceux qui à un moment ou un autre ont proposé de s'associer à ce projet commencent déjà à circuler. (Le quotidien l'express y reviendra dans sa prochaine édition.)

L'express a essayé de joindre le ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, ainsi que le conseil juridique du ministère, Robin Appaya, à plusieurs reprises au téléphone ainsi que par WhatsApp et par SMS hier. En vain.

Chronologie des évènements

13 juin 2008 : Après une première requête en décembre 2006, Veekram Bhunjun, directeur de Western Marina Ltd, renouvelle sa demande au ministère du Logement et des terres pour un terrain de l'État à Petite-Rivière-Noire, pour la construction d'une marina et d'un marina village. Cette fois, avec des informations détaillées de son projet.

23 juin 2014 : Requête de Western Marina Ltd pour un accord «in principle» au ministère du Logement et des terres pour pouvoir effectuer une étude de faisabilité et une étude de marché avec des consultants internationaux.

9 septembre 2014 : Réponse du ministère agréant l'accord «in principle», pour la réservation du terrain contre un paiement de Rs 1,5 million.

25 septembre 2014 : Le ministère du Logement et des terres donne son approbation pour octroyer un terrain additionnel (de 2 arpents 50 perches cette fois-ci) à Western Marina Ltd pour permettre l'accès au site. La facture pour la réservation des deux terrains passe alors à Rs 1,9 million.

2 juillet 2015 : Western Marina Ltd fait parvenir son étude de faisabilité au ministère du Logement et des terres.

21 août 2015 : Western Marina Ltd adresse une nouvelle correspondance à ce ministère, demandant une réponse.

17 septembre 2015 : Demande réitérée par Western Marina Ltd au ministère pour la réservation du terrain. Dans la même lettre, un représentant de la compagnie évoque deux réunions avec un cadre du Board of Investment. Ce dernier aurait soutenu qu'une étude indépendante du ministère de l'Environnement, en 2007, a trouvé le site du projet «idéal pour une marina» et qu'il aurait l'intention de soumettre le projet pour le «government fast track approval process».

30 août 2017 : Lettre du ministère du Logement et des terres à Western Marina Ltd l'informant que l'étude de faisabilité n'est pas conforme à une des conditions et que le projet est rejeté.