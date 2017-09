Après le sacre de l'AC Léopards de Dolisie, les enjeux du championnat sont désormais ailleurs. La deuxième place qualificative à la Ligue des champions se dispute entre l'AS Otoho et le Club athlétique renaissance aiglons (Cara).

On connait désormais les quatre clubs qui vont représenter le Congo en compétitions africaines la saison prochaine : AC Léopards, AS Otoho, Cara et La Mancha. Deux d'entre eux connaissent la compétition à laquelle, ils doivent participer. L'AC Léopards disputera la Ligue africaine des champions Total et La Mancha de Pointe-Noire, jouera la Coupe africaine de la Confédération Total. Il faudra par contre attendre la dernière journée, pour trancher le duel à distance entre AS Otoho et le Cara.

Après la défaite (0-3) contre l'AC Léopards de Dolisie, Djibril Dengaki le coach de l'AS Otoho se félicitait d'avoir atteint un objectif, celui d'être dans le carré d'as. Pour lui, l'AS Otoho devrait jouer les deux derniers matches pour confirmer sa place de deuxième. Avec quatre points d'avance sur son poursuivant, le Cara, les locataires du stade Marien-Ngouabi n'avaient besoin que d'une victoire pour envoyer avant la dernière journée, les Aiglons à la Coupe de la Confédération.

Mais le dimanche au stade Alphonse-Massamba-Débat, les choses ne se sont pas passées comme ils le souhaitaient. L'AS Otoho a concédé sa deuxième défaite d'affilée sur le score identique de (0-3). Son bourreau s'appelait Matheus Botamba. Il a inscrit un doublé respectivement à la 53e et 85e minute avant que Soungoura ne parachève l'œuvre à la 86e minute. La victoire des Aiglons sur le FC Kondzo, permettra aux rouge et noir de revenir à une unité de l'AS Otoho avant la dernière journée. Dans ces conditions, l'AS Otoho doit obligatoirement gagner son dernier match contre l'Interclub à Brazzaville pour espérer accompagner les Fauves du Niari à la Ligue des champions.

Les Léopards de Dolisie ont été confirmés, le 17 septembre à Brazzaville, champions du Congo avant qu'ils disputent leur match contre Patronage Sainte-Anne. Avec la défaite de l'AS Otoho devant Tongo FC, l'hypothèse de remporter le titre au goal average en cas des contre- performances avait été écartée. Sur le terrain, les Fauves du Niari ont voulu bien faire les choses. Ils ont battu Patronage Sainte-Anne (1-0) et Junior Makiessé a inscrit l'unique but sur penalty consécutif à une faute de main dans la surface. Les Léopards comptent désormais 80 points soit 9 de plus que l'AS Otoho, l'actuel deuxième. A Pointe-Noire, La Mancha s'est inclinée (1-2) devant Nico-Nicoyé. Avec ses 64 points, elle est assurée de terminer 4e devant l'Etoile du Congo vainqueur (5-1) devant Saint-Michel de Ouenzé. L'autre enjeu pour ce championnat reste la lutte pour le maintien à l'élite. Les détails dans les prochaines parutions