Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage au Dr Alain Pensé Gamassa

Le premier anniversaire de la mort du président-fondateur de l'Association pour la protection de l'environnement de Golfe de Guinée (APEGG), Alain Pensé Gamassa, a été célébré le 16 septembre dernier à Brazzaville, en présence des parents et connaissances de l'illustre disparu, ainsi que des membres de l'APEGG.

Né en mars 1960 à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, le Dr Alain Pensé Gamassa a quitté la terre des hommes, le 12 septembre 2016 à Paris en France.

L'APEGG qui est l'une de ses initiatives, vise à contribuer à la décision publique sur la santé, l'environnement et le changement climatique en République du Congo pour la résilience des populations des pays de la région du Golfe de Guinée et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

La célébration de l'un de la disparition du président de l'APEGG a été marquée par des communications sur les changements climatiques et l'exposition des œuvres décennales et archives du projet d'observatoire de l'APEGG.

Le projet d'implantation d'un observatoire de veille des risques sanitaires et environnementaux à Pointe-Noire est désormais dénommé Projet d'implantation d'un observatoire de veille santé et environnement du Bassin du Congo pour le changement climatique. Un changement qui se justifie, d'après les membres de l'APEGG, par le contexte actuel marqué par les enjeux environnementaux de la sous-région, à travers le projet Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Compagnon du Dr Alain Pensé Gamassa, le secrétaire général de l'APEGG Lambert Talani-Nsoukakouela a estimé que ce dernier était philanthrope et engagé dans la vie associative. « Ce qui l'intéressait beaucoup c'était la recherche appliquée et fondamentale, à ce titre son projet a été reconnu au niveau des pouvoirs publics, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers », a-t-il indiqué.

Conseiller aux affaires sociales auprès de la commission santé, famille et genre de l'Assemblée nationale, Alain Pensé Gamassa avait pris part à une campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire où il avait été signalé que les populations étaient exposées aux risques sanitaires et environnementaux.

« La poursuite est engagée et nous devons nous battre de telle sorte que cet outil dont nous parlons puisse être implanté à Pointe-Noire pour prévenir les catastrophes éventuelles, identifier les risques sanitaires et environnementaux, les risques et maladies professionnelles, bref pour la résilience des populations », a dit le secrétaire général de l'APEGG.

Notons qu'en marge de cette célébration, il a été présenté les nouvelles instances dirigeantes de l'APEGG qui est désormais dirigée par Landry Didier Gamassa.