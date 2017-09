Afrique Centrale: La CEEAC et l'OMC lancent un projet d'appui pour la facilitation des échanges

Parmi les victimes hier et vendredi dernier, un militaire et deux vigiles pris dans un piège lors d'une… Plus »

La mise en œuvre du projet aura comme impact immédiat, le développement des capacités techniques et institutionnelles du secrétariat général de la CEEAC et des pays membres sur la facilitation des échanges.

Le projet a, entre autres, objectifs d'accroître les échanges inter-régionaux au sein de la CEEAC, qui devrait passer de 2% des échanges totaux en 2016 à 3% en 2018. Les entreprises pourront également tirer profit des opportunités de facilitation du commerce supportées par le projet, à travers la simplification, l'harmonisation et la modernisation des lois, processus, procédures et systèmes liés à l'importation, l'exportation et au transit des marchandises.

