Congo-Brazzaville: Le soutien de la FAO au Congo essentiel dans l'agriculture et la forêt

Le Congo bénéficie également du soutien de cette institution onusienne dans la formation des techniciens et des membres de groupements agricoles, ainsi que dans la mise sur pied d'un plan directeur de recherche agronomique. Ce plan prévoit, entre autres, les investissements à réaliser entre 15 et 20 ans dans le secteur.

Aliment de base, le manioc est cultivé dans tous les départements du pays et contribue à la sécurité alimentaire. La baisse de production des cultivateurs de cet aliment entraine des conséquences négatives sur le marché et les consommateurs.

Engagée depuis quelque temps dans le processus de diversification économique, la République du Congo a besoin de l'appui des partenaires parmi lesquels l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le domaine de la recherche forestière et agronomique.

