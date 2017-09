Congo-Brazzaville: Quand l'usage irrationnel de l'ordinateur isole l'individu !

revue litteraire

On ne le dira jamais assez, l'ordinateur aujourd'hui est devenu l'un des instruments le plus proche de l'homme dans les administrations, en témoignent de nombreux services qu'il rend.

Cependant, le constat est là, cet instrument tend à séparer socialement l'homme de ceux qui sont physiquement à côté de lui au profit des mails, messages, courriels et d'autres applications y relatives quand il est utilisé sans méthode.

Étant donné que ce qui est à la base de toute société, c'est la communication, donc l'homme ne devrait pas seulement ignorer qu'à côté de lui, il y a aussi des gens qui veulent bien échanger physiquement avec lui. Alors comment comprendre que parfois au travail, cet homme est « seul », c'est-à-dire sans tenir compte des autres quand il est devant l'ordinateur. Et aussi dans le cercle restreint du milieu familial, celui qui abuse de l'ordinateur s'isole inconsciemment. Il peut s'enfermer toute la journée dans sa chambre ou isolé dans un coin de la cour de la parcelle sans même s'occuper de ce qui serait en train de se passer même dans la parcelle. Cette même personne est aussi seule parfois au milieu d'une foule immense quand elle est totalement plongée dans son ordinateur. Il peut y avoir un vacarme à côté, mais cela lui échappe.

Et comme on le voit, l'abus de l'ordinateur tend à vous éloigner de là où vous êtes physiquement pour vous transporter parfois dans un monde parfois « virtuel », car l'écran qui s'ouvre à vous, crée l'illusion d'être physiquement à côté des personnes de qui vous recevez des mails, courriels et messages. Au Japon par exemple, l'abus de l'ordinateur a créé un phénomène qu'ils appellent des « Otakus », c'est-à-dire des passionnés des ordinateurs qui passent des jours et des nuits devant des ordinateurs. Et les seuls contacts avec l'extérieur se résument à manger et cela limite des contacts de personne à personne.

Certes, l'ordinateur avec Internet, bien sûr, vous facilite les recherches et l'échange d'informations. Mais de plus en plus, on constate que des individus peuvent travailler durant des mois voire même des années en s'isolant les uns des autres et n'auront plus même l'idée de pouvoir se voir physique, puisque les courriels et les mails suffisent. Les contacts entre collègues ne sont plus importants. Ainsi, pour de nombreuses personnes qui abusent de l'ordinateur, les parents, les amis et d'autres courses n'existent plus, car elles sont inconsciemment « avalées » par des échanges à travers des ordinateurs.

Non, nous ne disons pas ici que l'ordinateur est un mauvais compagnon de l'homme, mais nous constatons seulement que l'usage sans méthode ou non rationnel de l'écran pousse des individus à perdre graduellement le contact avec le monde extérieur. D'où, il est nécessaire de ne pas s'isoler à cause de l'ordinateur, surtout vous les jeunes. L'individu, à cause de l'ordinateur, ne devrait pas couper totalement le lien instantané avec les autres qui l'entourent, car cela crée un éloignement qui n'est pas bon et peut avoir des conséquences sur le plan social. Selon une étude britannique publiée en 2010, passer trop de temps seul serait tout aussi dangereux que fumer 15 cigarettes par jour.

Ceci étant, observons tous ce que pourrait arriver à une personne qui est trop dans son ordinateur et oublie qu'elle a d'autres rendez-vous qui nécessitent sa présence physique, du genre : passer un test, se rende à l'aéroport pour un voyage ou rencontrer un médecin.

