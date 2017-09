Afrique: Commerce international - Les pays de l'Afrique francophone s'approprient les modalités de négociations

Au comité du commerce et de l'environnement tenu en juin dernier, les pays membres de cette institution avaient, quant à eux, souligné l'importance des efforts globaux pour mieux gérer les océans et les ressources marines dans le monde, afin de lutter contre la pêche illégale puis, négocier un résultat sur les subventions à la prochaine conférence ministérielle de ladite organisation prévue au mois de décembre prochain en Argentine.

Présidant les travaux d'ouverture, le directeur de cabinet du ministre du Commerce et des approvisionnements, Fred Matoko, a indiqué que le commerce extérieur, grâce à l'interdépendance du monde d'aujourd'hui, est un domaine stratégique car, il constitue un puissant moteur de développement économique. Il stimule la croissance économique et crée des emplois.

Organisée par le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), cette formation s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique que fournit cette organisation aux pays membres, dans le but de renforcer leurs capacités humaines et institutionnelles dans le domaine du commerce international.

