Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Paul Adam Dibouilou nommé préfet du Kouilou

L'ancien maire de Dolisie de 2008 à 2014 a été nommé par décret présidentiel préfet du département du Kouilou.

Il remplace à ce poste Fidèle Dimou récemment promu ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Paul Adam Dibouilou qui prend les rênes de la préfecture du Kouilou a dirigé la commune de Dolisie pendant six ans en laissant de bons souvenirs à la population du pays de l'or vert.

Très proche des populations, entreprenant, rigoureux et travailleur, le nouveau préfet du Kouilou entend conduire les destinées du Kouilou qui compte six districts, notamment Loango, Hinda, Madingo Kayes, Nzambi, Kakamoeka et Mvouti, en mettant en avant ces qualités.

Diplômé supérieur de recherche en économie et finances en 1983 et Diplômé d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration et gestion des entreprises publiques en 1984 à l'Université Paris IX , Paul Adam Dibouilou a été aussi conseiller du directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement en 2016.

Membre du bureau politique du Mouvement action et renouveau (MAR), Paul Adam Dibouilou est né le 29 septembre 1957 à Dolisie. Il est marié et père de trois enfants.