Congo-Brazzaville: La société MTN organise une visite de ses services

« Chaque jour qui passe apporte du nouveau à notre société. MTN n'ignore pas ces plaintes et tous les services que vous avez visités travaillent d'arrache-pied pour la bonne marche de l'entreprise et c'est d'ailleurs notre raison d'être », a enfin souligné Linda Bakou.

Du front office ou salle de contact jusqu'à la direction technique, en passant par le Qmatic, le centre d'identification, le call center ou centre d'appel, le VIP room et autres services, les différents responsables de ces structures et leurs collaborateurs ont expliqué aux journalistes, représentants des abonnés et associations des consommateurs les mécanismes de fonctionnement de services de MTN et leur complémentarité.

