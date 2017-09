Afrique de l'Ouest: Force commune du G5 Sahel - Branle-bas de combat

Même si c'est avec les moyens du bord, on devrait sans plus attendre mettre en route cette force. C'est peut-être là la meilleure façon de vaincre la résistance de ceux qui sont sceptiques sur la véritable capacité de nos armées à venir à bout de l'hydre terroriste.

En fait, il n'y a pas qu'à New York que se joue ces jours-ci l'avenir de la task force censée nous sortir du guêpier terroriste, puisqu'à des milliers de kilomètres de « la grosse pomme », précisément à Berlin, un atelier technique regroupant les représentants des ministères de la Défense de l'Union européenne et des pays du Sahel se tient en vue de déterminer des contours plus précis des besoins logistiques.

Or, les Américains et leurs inconditionnels alliés britanniques semblent avoir des oursins dans la poche, redoutant ce qui risque d'être à leurs yeux un gouffre financier dont ne sortirait pas forcément grand-chose.

Si Paris a déjà annoncé vouloir contribuer à l'effort de guerre à hauteur de 8 millions d'euros, l'UE avec 50 millions et que les pays du G5 Sahel promettent d'injecter chacun 10 millions d'euros, on reste quand même très loin du compte.

A l'heure où nous tracions ces lignes, le niveau de représentativité des Etats-Unis demeurait inconnu. Tout laissait cependant penser que nos présidents allaient se contenter d'un obscur conseiller Afrique de la Maison-Blanche ou du secrétariat d'Etat en lieu et place de Donald Trump lui-même et de Rex Tillerson qui ont, sans doute, d'autres chats à fouetter comme le matou nord-coréen qui montre ses griffes depuis plusieurs mois.

Mais la réunion tant attendue a eu lieu hier nuit sans qu'aucun président ne manque à l'appel. En plus des chefs suprêmes de nos armées, ont pris part à cette grand-messe leur homologue français, Emmanuel Macron, le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Il est vrai que certains traînaient les pieds et se faisaient même tirer littéralement les oreilles, à l'exemple du Tchadien Idriss Déby, du Mauritanien Ould Abdel Aziz et du Nigérien Mahamadou Issoufou.

