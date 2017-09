Afrique: Assemblée générale de l'Onu - Concertation des ministres francophones chargés de la diplomatie

Photo: UN

L'Assemblée générale des Nations Unies doit ouvrir mardi son débat général annuel au siège de l'Organisation à New York avec la participation de dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement, les discussions devant porter sur des questions vitales telles que le développement durable et le changement climatique.

A l'occasion de sa troisième participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, la Secrétaire générale de la Francophonie coprésidera une concertation des ministres des Affaires étrangères des États et gouvernements membres et observateurs de la Francophonie, organisée par les autorités malgaches et consacrée, cette année, aux problématiques de sécurité et de développement.

« Nous sommes tous menacés, tous frappés, tous concernés par ces menaces sécuritaires, ces actes criminels de destruction et de déstabilisation », a dit Mme Jean avant son départ pour New-York. Elle ajoute : « il faut, comme jamais, des réponses concertées, coordonnées, intégrées et mieux adaptées. La solidarité francophone doit continuer à être exemplaire et la communauté internationale, au rendez-vous ».

Le soutien financier et technique que nous souhaitons voir apporté à la force conjointe des pays du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme constituera, à cet égard, un véritable test, a dit Mme Jean. « Pour elle, nous devons aussi agir contre les maux qui alimentent ces menaces et ces exactions. Ce qui est en jeu, c'est le développement économique et social, la stabilité de l'espace francophone et du reste du monde ».

Selon la note reçue, la Secrétaire générale interviendra également durant l'événement de haut-niveau consacré à la République centrafricaine (Rca), présidé par le Secrétaire général de l'Onu, António Guterres et le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Elle rappelle que « l'Oif a su soutenir, avec vigueur, le renforcement des institutions et le retour à l'État de droit en Rca. Nous continuerons d'appuyer, avec la même énergie, le processus de réconciliation nationale ».

A New-York, Michaëlle Jean sera reçue à la prestigieuse université Columbia, le 21 septembre, par notre compatriote, le Professeur Souleymane Bachir Diagne, pour une conversation-débat sur le thème : « La Francophonie, force d'action face aux défis du monde ».