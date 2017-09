Congo-Kinshasa: Forum pour la paix au Kasaï - Juste de la poudre de perlimpinpin !

C'est enfin aujourd'hui 19 septembre 2017 que s'ouvre le forum pour la paix au Kasaï en RDC, après deux reports, en présence du président Joseph Kabila. Une initiative, à première vue, salutaire tant cette partie de la République démocratique du Congo souffre des affres de violences de toutes sortes, depuis août 2016.

On le sait, depuis la mort du chef traditionnel Kamuina Nsapu, cette région du Kasaï-Central est en proie à des violences meurtrières impliquant Forces de l'ordre, miliciens dudit chef ainsi que d'autres groupes armés.

Et des enquêtes font état de plus de 3000 morts, de la découverte de plus de 80 fosses communes et plus de 1,4 millions de personnes déplacées. C'est dire que le Kasaï est au bord d'un génocide et qu'il a effectivement plus que jamais besoin de paix.

Mais seulement, l'on peut se poser la question de savoir si les initiateurs, notamment le pouvoir de Kinshasa, de ce forum pour ramener la paix dans cette région meurtrie, sont réellement animés de bonne foi.

Ce forum réunit tous les ingrédients pour accoucher d'une souris

En tout cas, il est difficile de croire en la sincérité du pouvoir congolais quand on sait que ledit forum se tient sur fond de boycott des grands partis de l'opposition réunis au sein du Rassemblement, qui, d'ailleurs, l'ont qualifié de jamborée du parti au pouvoir, le PPRD.

A quoi bon organiser une telle rencontre si elle ne rencontre pas l'assentiment général de toutes les composantes socio-politiques du pays ? En effet, ce forum, en plus d'être boycotté par la majorité de

l'opposition, se tient dans un contexte où le gouverneur de la région, Kande Mupompa, est embastillé depuis février dernier à Kinshasa, et que d'autres opposants, à l'image de Eugène Diomi Ndongala, croupissent en prison bien que l'Accord de la Saint- Sylvestre demande la libération des prisonniers politiques. Sans oublier l'exil forcé de Moïse Katumbi. C'est dire que ce forum réunit tous les ingrédients pour accoucher d'une souris parce que pour inclusif, il ne l'est pas.