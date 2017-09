Burkina Faso: Connaissance des règles de jeux - l'AJSB outille ses membres

Améliorer le rendement et le discours de presse des journalistes sportifs, tel est l'objectif de cette formation initiée par la faitière des journalistes sportifs du Burkina. Selon Jérôme Tiendrébéogo, le président de l'AJSB, cet atelier de renforcement de capacité ne sera pas la dernière.

«L'AJSB se donnera les moyens de renforcer les capacités de ses membres afin d'avoir des productions à même de promouvoir le sport burkinabè», a-t-il indiqué à l'ouverture des travaux.

Cette formation qui s'est tenue à l'Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH) de Ouagadougou, a porté sur la connaissance des règles de jeu en cyclisme, taekwondo, handball et karaté do.

Les journalistes, une soixantaine, ont eu droit à des cours magistraux dispensés par des experts nationaux tels : Me Valentino Sawadogo de la fédération de taekwendo, Marcel Bakala, président de la Commission centrale des arbitres en handball, Martin Sawadogo, directeur technique national de la féération de cyclisme.

Après le renforcement des capacités, les journalistes sportifs se sont déportés le lendemain dimanche au stade du 4 août pour leur première Assemblée générale ordinaire de l'année 2017. Cette rencontre a permis aux membres de l'AJSB de décider de l'orientation à donner à la structure.

Six commissions ont travaillé sur le plan d'action, la relecture des textes, l'élection des meilleurs sportifs et personnalités AJSB de l'année, la carte de membre et la charte des journalistes sportifs.

A la fin de la plénière, l'Assemblée a fixé la super coupe AJSB (RCK vs EFO) au 14 octobre 2017 à Kaya et la nuit des champions au 20 octobre.

En plus des meilleurs sportifs de la saison qui seront distingués le 20 octobre prochain au cours de la nuit des champions, l'AJSB décernera des trophées d'honneur à certaines personnalités. Il s'agit : du Dr Salifou Diallo, défunt président de l'Assemblée nationale, du colonel Yacouba Ouédraogo dit Yac, président du centre Salitas de Ouagadougou, et de la section ivoirienne de l'Union nationale des supporteurs des Etalons (UNSE).