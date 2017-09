Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les FARDC planifient la poursuite des opérations conjointes à Beni

Ces rencontres de coordination sont nécessaires pour continuer à renforcer l'efficacité de la collaboration entre la Force de la MONUSCO et les FARDC dans le cadre des opérations conjointes. «Il y a une très bonne collaboration entre les FARDC et la MONUSCO au niveau opérationnel comme au niveau tactique. La MONUSCO intervient dans l'appui sur les actions que nous menons, la MONUSCO nous assure l'appui feu, l'appui renseignement et l'appui transport», a d'ailleurs déclaré le Général Léon Mushale, Commandant de la 3ème zone de défense des FARDC.

Les deux Commandants ont échangé au cours d'une réunion de deux heures sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans les territoires sous la responsabilité de la 3ème zone de défense des FARDC, dont le territoire de Beni, où est déployé la Brigade d'Intervention de la Force. L'objectif était d'identifier les améliorations et de planifier conjointement les opérations à venir afin de poursuivre la restauration de l'Etat et le processus de stabilisation à l'Est de la RDC.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.