Congo-Kinshasa: La MONUSCO apporte son secours dans la tragédie de Kamanyola et appelle à une enquête

Dès l'accalmie, c'est devant la base militaire de la MONUSCO, située à environ deux kilomètres du lieu du drame, que des milliers de ces burundais sont venus chercher protection. Avec eux, des blessés, certains dans un état critique, mais aussi des morts, étalés à même le sol. C'est là que, dès le soir du vendredi 15 septembre, ils ont passé la nuit. Dès lors, la MONUSCO a organisé des patrouilles et escortes spéciales en leur faveur ; des soins médicaux d'urgence et des médicaments ont été administrés par le personnel médical de cette base. En même temps, une bonne partie de la nourriture leur a été donnée, en attendant un dénouement de la situation.

C'est devant la base militaire de la MONUSCO de Kamanyola que des milliers de demandeurs d'asile burundais sont venus se masser pour bénéficier de la protection des casques bleus pakistanais depuis le soir du vendredi 15 septembre 2017. Cela est arrivé après une échauffourée mortelle entre ces burundais d'une part et les FARDC et la PNC de l'autre, devant le bureau de l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) de Kamanyola. Dans la foulée, un sous-officier a été tué, de même qu'une trentaine de demandeurs d'asile parmi les quelque 2000 hébergés pour la plupart dans des familles d'accueil dans quelques villages autour de la cité de Kamanyola.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.