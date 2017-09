Guinée: Violences à Boké - l'EDG se penche vers une solution alternative

Des groupes qui vont être déployés sur le terrain. Nous avons prévus des scenarios de mis en place le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place certains groupes au niveau du réseau », a-t-il conclu.

Abdembi a ajouté que c'est dans ces conditions là que la déserte doit être définitivement rétablie et sécuriser. « Nous avons eux de la panne au niveau d'un alternateur et nous sommes en train de voir commet trouver de solution alternative en attendant de la mise en place d'une solution pérenne ».

Donc on va doubler plus la capacité de production, ce qui permettra d'avoir des bonnes conditions de déserte à savoir une capacité productive qui n'est supérieur qu'à la demande de la ville », a-t-il promis.

L'administration générale d'EDG a animé un point de presse ce samedi 16 septembre 2017, pour indiquer les mesures qui sont prises le plus rapidement que possible afin de régler l'approvisionnement d'électricité dans la ville.

Mardi 12 Septembre dernier, les populations de la préfecture de Boké et des villes environnantes vivent une situation extrêmement grave, émaillée de violences avec des pertes en vies humaines, de blessés graves et de dégâts matériels.

