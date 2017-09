Afrique de l'Ouest: Sommet G5 Sahel à l'ONU - Des questions de fond posées, en présence des Etats-Unis

Faut-il donc substituer la force G5 à la Minusma ? Réorienter une partie des fonds minusma vers le G5 ? Ou faire de la force G5 une brigade intégrée de la Minusma ? C'est ce qui reste à déterminer. Les Sahéliens souhaiteraient en fait une nouvelle résolution de l'ONU sous chapitre 7 cette fois, qui permet le recours à la force sous mandat onusien. Ils espèrent beaucoup de la France qui prend la tête du Conseil de sécurité en octobre et avait initialement fait une telle proposition de résolution en juin, finalement bloquée par Washington et Londres.

« Des ressources financières prévisibles et durables » voilà ce qu'ont demandé d'une seule voix les pays du G5. « On ne peut pas envoyer nos militaires risquer leur vie sans savoir si on aura vraiment et durablement les moyens de cette guerre » souligne un diplomate. Selon plusieurs sources africaines, c'est sur l'articulation entre force G5 et forces onusiennes qu'ont porté les débats.

Et finalement, un représentant américain était bien présent, un conseiller du Homeland Security, le département de Sécurité intérieure. Financement, articulation force G5 et forces de l'Onu, les débats ont porté sur des questions de fond.

