Congo-Kinshasa: Entre l'insécurité en exil et la peur du retour

Réagissant aux événements de Kamanyola, la plateforme de l'opposition burundaise en exil a adressé une lettre ouverte au Secrétaire Général de l'ONU. Le CNARED y dénonce le harcèlement dont certains réfugiés seraient victimes de la part d'agents de renseignement burundais et du groupe« Imbonerakure », la ligue des jeunes du parti présidentiel au Burundi et appelée "milice" par l'ONU, qui infiltreraient les camps, intimidant les réfugiés et incendiant des maisons pour les obliger à rentrer de force.

La crise au Burundi a poussé environ 500.000 personnes hors du pays. La plupart sont réfugiées en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en RDC. Les autorités congolaises déplorent elles aussi la mort d'un lieutenant de l'armée et considèrent le groupe de réfugiés comme étant un groupe armé. Les autorités burundaises tout comme le HCR ont demandé une enquête.

