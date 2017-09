Nigeria: Journée de grève générale peu suivie dans le pays

A tour de rôle, les principales organisations syndicales se sont désolidarisées du mouvement initié par le Congrès uni du travail (ULC). Même des fédérations pourtant affiliées ont renoncé au mot d'ordre de leur centrale. Les défections de la fédération des employés de banque et des assurances, et de celle des techniciens et ingénieurs de l'aviation sont un vrai coup dur pour l'ULC.

La grève nationale ne s'est pas du tout faire ressentir lundi. Les stations-service étaient bien approvisionnées, les banques ont ouvert leurs guichets et aucune perturbation n'était à signaler dans le trafic aérien aux départs et aux arrivées des aéroports. Bref, manifestement les Nigérians ont ignoré le mouvement.

Le Congrès uni du travail avait appelé à la grève générale lundi 18 septembre au Nigeria. Un mouvement social dans un contexte tendu qui touche des secteurs clés de l'économie : le pétrole, le gaz, les télécommunications et l'électricité. Mais, au premier jour, on était loin de la paralysie.

