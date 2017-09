Sénégal: Les acteurs de l'éducation partagent leurs "sept ambitions majeures" pour 2017-2018 à Tambacounda

Concernant le démarrage effectif au premier jour de la rentrée scolaire, il a été retenu que chaque IEF (inspection de l'éducation et de la formation) s'assure que cette mesure soit appliquée par cinq écoles préscolaires, 10 collèges et 30 écoles élémentaires.

Alassane Niane a aussi cité la consolidation de l'apaisement du climat social, le renforcement du dispositif de gestion des examens et concours, l'intensification du pilotage pédagogique, la gestion rationnelle des ressources humaines et de la carte scolaire.

Cette rencontre était l'occasion de partager les conclusions d'un séminaire de rentrée tenu à Mbour du 7 au 10 septembre et qui a permis de faire le bilan de la précédente année scolaire, pour en relever "les acquis et les faiblesses persistantes".

