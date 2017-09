Sénégal: Moustapha Guirassy compte reverser ses indemnités de député aux populations de Kédougou

"Le versement de mes indemnités de député à la Fondation Mamba Guirassy pour l'entrepreneuriat représente aussi une offrande propitiatoire en mémoire de mon feu père Mamba Guirassy et pour le repos éternel de son âme, en raison du combat qu'il a mené pour le désenclavement de Kédougou et pour toutes les valeurs qu'il nous a inculquées", explique le député.

Moustapha Mamba Guirassy dit vouloir ainsi "contribuer à la réponse globale nécessaire pour le développement d'activités de microentreprises génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, dans cette région de notre pays, frappée par le marasme économique et le sous-emploi, malgré ses importantes richesses minières".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.