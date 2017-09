Cote d'Ivoire: Nouveaux heurts entre policiers et étudiants à Abidjan

Du côté du ministère de l'Education, on campe sur ses positions : les frais d'inscription réclamés par l'Etat n'ont pas augmenté et les parents d'élèves décident de leur plein gré de lever des cotisations exceptionnelles en fonction des besoins des établissements.

Des affrontements entre policiers et étudiants de la FESCI ont également eu lieu à l'université de Cocody, comme le raconte cet étudiant : « Tout a commencé aux environs de 9h. Nous étions venus pour travailler au campus, les syndicalistes étaient en train de rencontrer les policiers au portail, et tout à coup nous avons vu les lacrymogènes que la police a commencé à lancer », raconte-t-il.

Dans une rue adjacente, une dizaine de jeunes, dont certains sont juste vêtus d'un tee-shirt et d'un caleçon, sont entassés dans un camion de police. Selon la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), d'autres ont été blessés.

Inquiets, des parents d'élèves du lycée Moderne, accolé à la cité universitaire, sont venus chercher leurs enfants. « Il y a souvent des grèves et des lancements de lacrymogènes, donc ils ont eu peur, surtout le plus petit. Depuis, il demande que l'on parte à la maison donc c'est pour ça qu'on s'en va », explique une mère de famille.

Lundi matin, la quiétude du quartier huppé de Cocody, dans la capitale ivoirienne, a été troublée par de nouveaux affrontements entre policiers et étudiants. Devant et à l'intérieur de la résidence universitaire Mermoz, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes. Ils répliquaient à des jets de pierre lancés par des manifestants depuis les étages des bâtiments.

Abidjan a été le théâtre de nouveaux affrontements lundi 18 septembre entre policiers et étudiants. Ces derniers protestaient contre la hausse des frais d'inscription pour la rentrée scolaire. Ils répondaient à l'appel de la puissante Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Des échauffourées similaires avaient déjà eu lieu mercredi dernier.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.