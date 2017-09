Sénégal: Marché régional de la dette publique - Le montant des émissions en baisse de 239,1 milliards

Le montant global des émissions brutes sur le marché régional de la dette publique est ressorti, au premier semestre 2017, à 1.731,1 milliards, en baisse de 239,1 milliards ou 31,6% par rapport aux six premiers mois de l'année 2016.

Selon le rapport sur la politique monétaire de l'UMOA au 2me trimestre 2017, les émissions nettes se sont établies à 506,5 milliards durant le premier semestre 2017, contre 887,2 milliards un an plus tôt.

Sur le compartiment des bons du Trésor, les mobilisations de ressources au cours des six premiers mois de l'année 2017 se sont élevées à 1.053,0 milliards contre 752,3 milliards sur la même période un an auparavant. Les maturités de 6 et 12 mois ont été les plus sollicitées avec des parts respectives de 31,5% et 31,9% des montants mobilisés.

Les Trésors publics ont mobilisé 678,1 milliards sur le compartiment obligataire contre 1.217,8 milliards au premier semestre 2016. Les mobilisations les plus importantes ont été réalisées sur les compartiments de 3 ans et 12 ans avec respectivement 26,2% et 20,2% des ressources collectées.

Le coût moyen des ressources levées par les Etats s'est inscrit en hausse, en variation annuelle, sur le compartiment des bons du Trésor. Le taux d'intérêt moyen pondéré est ressorti à 5,73% au cours du deuxième trimestre 2017 contre 4,72% sur la même période de l'année précédente.