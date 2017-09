Sénégal: Le SG du ministère du Pétrole précise les contours de la nouvelle politique énergétique

Selon M. Bitèye, dans le domaine du transport et de la distribution, "357 milliards de francs CFA sont à mobiliser d'ici 2020 pour la mise aux normes et l'extension des réseaux de transport et de distribution de SENELEC".

"Les récentes découvertes de pétrole et de gaz, combinées au développement fulgurant des énergies renouvelables, permettront de s'affranchir de la tyrannie du pétrole et de baisser drastiquement les coûts de production", a estimé Pape Bitèye.

Cette perspective s'inscrit "dans le respect des principes d'acceptabilité sociale et environnementale", a-t-il souligné à l'ouverture officielle des travaux d'une session de formation internationale sur la politique et l'économie d'énergie, à l'initiative de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD).

Saly-Portudal (Mbour) — Le Sénégal, à travers sa nouvelle politique énergétique, vise "une parfaite disponibilité des produits, les meilleurs prix et un accès universel aux services modernes", a indiqué, luindi, à Mbour, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies, Pape Bitèye.

